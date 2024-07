Trump acha que Kamala será mais fácil de derrotar

O candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas, Donald Trump, saudou hoje a renúncia à reeleição do Presidente Joe Biden, e defendeu que a possível sucessora na corrida eleitoral, Kamala Harris, será mais fácil de derrotar. "É de longe o pior Presidente da história do nosso país", disse Trump numa conversa telefónica com a CNN, após a decisão hoje anunciada por Biden.

De seguida, o político republicano comentou o apoio de Biden à sua vice-Presidente, Kamala Harris, como possível candidata do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro e afirmou que será mais fácil de derrotar. Numa mensagem na sua rede social, Donald Trump comentou que "o corrupto Joe Biden não estava apto para se candidatar à presidência e certamente não está apto para ocupar o cargo, e nunca esteve".