Empresas estão a pagar mais para extrair inertes na Madeira

As empresas que realizam a limpeza do material sólido das ribeiras da Madeira, que depois o vendem para a indústria da construção, estão a oferecer mais por esses inertes. A retirada de areia e calhau rolado já rendeu perto de 28 mil euros em taxas à Região. O tema surge em destaque na primeira página da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Outro assunto do dia é a expansão da rede de fibra óptica na Madeira, que triplicou em sete anos. O número de alojamentos com instalação para Internet mais rápida ultrapassou os 178 mil em 2022, um aumento homólogo de 8,9%.

Há também a notícia de um novo ‘dormitório’ clandestino de migrantes, que fica no prédio da antiga ACIM. Trabalhadores são vistos a entrar e a sair no edifício. A Câmara de Machico confirma que não há licença de habitabilidade.

Nesta edição é feito o balanço à última edição do Funchal Jazz, que vem “dar palco a quem merece”. Pelo Parque de Santa Catarina passaram mais de 5 mil pessoas ao longo de quatro dias dedicados ao Jazz, com forte aposta no talento regional.

Por fim, há a notícia de que o movimento de passageiros cresceu 3,2% nos primeiros 5 meses.