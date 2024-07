José Vieira e Laureen Teixeira vencem prova de corrida vertical no Funchal

José Vieira (Clube Naval de São Vicente) e Laureen Teixeira (Clube Escola do Estreito – Madeira) foram os grandes vencedores da 5.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer, prova de corrida organizada pelo Clube Aventura da Madeira, que decorreu neste domingo.

Mais de uma centena de atletas estavam inscritos para uma corrida vertical entre a Ribeira de Santa Luzia e o Chão da Lagoa, com 4,5 quilómetros de extensão e 1.000 metros de desnível positivo acumulado. Dos 105 inscritos partiram 95, no interior do vale da Ribeira de Santa Luzia, a 460 metros de altitude, no limite inferior do Parque Ecológico do Funchal, subindo até ao Chão da Lagoa, a 1.460 metros de altitude.

A 5.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer integrou o Campeonato Nacional Individual e de Clubes de Skyrunning Vertical, competições lideradas por madeirenses, quando estão decorridas oito das onze provas do calendário de 2024.

Conforme referimos, José Vieira (Clube Naval de São Vicente) destacou-se na competição masculina, chegando isolado à meta e concluindo a prova em 44:13. Na segunda posição classificou-se Luís Gomes (ACD Jardim da Serra) com 45:12, e na terceira posição ficou Fábio Santos (Clube Escola do Estreito – Madeira) com 45:59.

A competição feminina foi igualmente muito disputada, com as três primeiras classificadas a atingirem a meta num intervalo de cerca de um minuto. Laureen Teixeira (Clube Escola do Estreito) venceu com o tempo de 57:41. Na segunda posição classificou-se Olívia Sousa (Clube Escola do Estreito) com 58:16 e na terceira posição Maria João Abreu (CDC Porto Moniz) com 58:46.

Os jovens que pontuaram para o Campeonato Nacional da Juventude com os primeiros lugares foram Francisco Gouveia (CD Infante) nos Juvenis, Vítor Faria (CEE-Madeira) nos Juniores e Luís Gomes (ACD Jardim da Serra) no escalão Sub-23.

A nível colectivo, o Clube Escola do Estreito venceu em masculinos e femininos.