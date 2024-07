Empresa regional na área da caixilharia factura 2,5 milhões de euros

Criada em 1981 por José Luís Pita Mendes, a Frezal iniciou a sua actividade no centro do Funchal, então com 4 funcionários.

Passados dois anos, em 1983, adquire uma pequena empresa ligada à transformação de aços inoxidáveis, passando a ter 20 funcionários

Ao longo dos anos, expandiu as áreas de actividade com a aquisição de empresa de transformação de aços inoxidáveis, e posteriormente com a mudança para o Parque Industrial da Cancela. Em 1992, inaugura a nova fábrica, então já abrangendo áreas como Alumínio, Inox e Ferro, e apostando na melhoria significativa na qualidade do trabalho e do produto final existente na Região. Meia dúzia de anos volvidos, em 1998, concretiza novo investimento para dar início à comercialização de vidro e execução de vidros duplos.

Ao longo dos anos tem procurado acompanhar a evolução tecnológica de modo a proporcionar o melhor serviço aos clientes, investimento que tornou a Frezal numa referência na área da caixilharia na Madeira.

Em 2015 é adquirida uma máquina CNC (Controlo Numérico Computorizado), sendo que este equipamento passa a permitir a execução de fachadas ventiladas, possibilitando assim uma grande variedade de acabamentos inovadores.

Actualmente com 44 anos de experiência, a Frezal tem 41 trabalhadores e ocupa uma área de 3.800 m2. Continuar a manter altos padrões de qualidade para corresponder às exigências de um mercado dinâmico e exigente, é o objectivo.