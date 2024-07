Vídeo ilustra violento acidente na Avenida do Mar

O acidente que ocorreu esta madrugada na Avenida do Mar, no Funchal, deixou o carro com elevados danos materiais. O vídeo enviado ao DIÁRIO por Diogo Sousa ilustra os danos do veículo.

Tal como foi noticiado, para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mas não houve registo de feridos.