Marítimo vencedor dos prémios Estádio e Assistência da II Liga

Durante a Gala da Liga Portugal, em que se realizaram os sorteios das duas Ligas Profissionais para a temporada 2024/25, o Marítimo recebeu dois prémios, um relativo ao estádio e outro para a Assistência.

Assim, na avaliação aos estádios da II Liga, feita no final de cada jornada, o Estádio do Marítimo foi o grande vencedor, com uma média de 4,55 nas 17 partidas aí realizadas, tendo por base a classificação do Match Center da Liga e os Delegados da Liga Portugal.

O segundo lugar do pódio é ocupado pelo Estádio Marcolino de Castro (Feirense), com 4,35 em 15 jogos, ficando o Estádio João Cardoso (CD Tondela) na terceira posição, também com 4,35 de média, mas com 17 encontros disputados.

O Marítimo venceu também o prémio Assistência, depois de ter sido o clube da Liga 2 com o maior número de adeptos no seu estádio e aquele que obteve a melhor média de assistência na prova, com 7.320 adeptos/jogo, o que se torna no 7.º melhor registo das duas Ligas profissionais. União de Leiria (5.771) e Paços de Ferreira (2.144) fecham o pódio deste ranking.

O Marítimo foi ainda o melhor na taxa de ocupação dos estádios, com 69,29% de média, precedido pelo Mafra (62,67%) e pelo Nacional (40,14%).

Carlos André Gomes, Presidente do Marítimo, que representou os maritimistas na gala do Kick-Off, recebeu as duas distinções pelas mãos de Helena Pires, CEO da Liga Portugal.