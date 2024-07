Vento forte motiva cancelamento de voo com destino à Madeira

O vento forte que se faz sentir na zona Leste da ilha da Madeira terá estado na origem do cancelamento do voo da TAP (TP 1685), proveniente de Lisboa e com chegada prevista ao Funchal às 08h25 deste sábado, 6 de Julho.

Além deste cancelamento, as condições meteorológicas adversas obrigaram pelo menos uma aeronave a divergir, de acordo com o site da ANA -Aeroportos de Portugal.

É o caso do voo da Transavia (TO 7698), vindo do Aeroporto de Paris-Orly, programado para as 12h20, que divergiu para o Porto Santo, onde aterrou pelas 13h05.

Refira-se que a rajada máxima registada na estação meteorológica do Instituto Pportuguês do Mar e da Atmosfera (IPMA) no Aeroporto da Madeira foi de 64 km/h, às 11h30. Na hora precedente, o vento máximo instantâneo registado foi de 66 km/h.