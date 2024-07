BEI com linha de 300 ME para financiar sustentabilidade ambiental em empresas portuguesas

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou hoje um acordo com o BPI para um empréstimo de 300 milhões de euros em Portugal para financiar pequenas e médias empresas e empresas de média capitalização em projetos de sustentabilidade ambiental.

"Esta operação visa financiar Pequenas e Médias Empresas (PME) e empresas de média capitalização (MidCaps), bem como entidades do setor público em Portugal, com foco nos projetos de ação climática e sustentabilidade ambiental", refere o BEI num comunicado hoje divulgado.

Segundo a instituição de financiamento a longo prazo da União Europeia (UE), este empréstimo vai facilitar o acesso ao crédito e pretende promover e acelerar os investimentos do setor privado.

A operação também contribuirá para as regiões de coesão, ajudando a reduzir as disparidades regionais.

Citada no documento, a responsável do departamento das instituições financeiras do BEI, Birthe Bruhn-Léon, saudou o acordo, apontando que este financiamento "impulsionará a economia e a criação de emprego" e a coesão territorial.

"Juntos, BEI e BPI, ao melhorarem o acesso ao financiamento por parte das PME, estão comprometidos em impulsionar a transição verde suportando investimentos destinados a combater as alterações climáticas", defendeu.

Do lado do BPI, a administradora executiva indigitada Ana Rosas Oliveira sublinhou que o acordo reforça a atuação do banco "no domínio do financiamento verde, nomeadamente através da disponibilização de linhas específicas de apoio a empresas que privilegiem fatores ESG na sua estratégia e nos seus investimentos".

O BPI, intermediário deste empréstimo, vai utilizar o financiamento para desenvolver uma carteira de novos empréstimos no valor de 300 milhões de euros.