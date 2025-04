Nacional com três novidades na equipa inicial

O Nacional apresenta três novidades no onze para o jogo desta tarde com o Estrela da Amadora – 18 horas no Estádio da Madeira – isto tendo em comparação a última jornada com o Santa Clara. Soumaré (cumpre castigo), José Vítor e Isaac Tomich ficam de fora do onze. Para os seus lugares entram Matheus Dias, Léo Santos e Joel Tagueu.

Eis a equipa inicial do Nacional

Lucas França; Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, Léo Santos e Appiah; Matheus Dias, Luís Esteves e Daniel Penha; Dudu, Joel Tagueu e Paulinho Bóia

O Nacional – que vem de uma derrota fora, 0-1, com o Santa Clara - parte para esta jornada no 11.º lugar com 29 pontos. O Estrela – perdeu, 0-3, em casa com o Sporting, na última ronda - é 15.º com 23. O jogo será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.