Marítimo anuncia acordo com o Vitória no caso Bica

Em comunicado oficial, publicado nas suas redes sociais, o Marítimo informa ter chegado a acordo com o Vitória SC relativamente ao jogador José Bica. Deste modo, após um diferendo de vários meses, o avançado português, 21 anos, vai prosseguir a sua carreira em Guimarães, tendo acertado com o clube vimaranense um contrato válido para as próximas quatro épocas, pelo que terá agora a possibilidade de se estrear na I Liga depois de, ao serviço do Marítimo, ter disputado 15 jogos na II Liga e três na Taça de Portugal, totalizando três golos (um na II Liga) e uma assistência.

O acordo entre o Marítimo e o Vitória envolve uma verba não divulgada mas que, de acordo com o que o DIÁRIO apurou, pode chegar aos 500 mil euros se atingidos determinados objectivos desportivos traçados no acordo entre as partes.