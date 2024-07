Jorge Costa realça FC Porto com grande ambição e vontade de começar a competir

O diretor desportivo do FC Porto, Jorge Costa, afirmou hoje que a ambição do clube da I Liga de futebol "é enorme e a vontade de começar a competir é muito grande", à margem do sorteio dos campeonatos. "Não encontro pontos negativos. O Vítor Bruno está em casa dele e os jogadores estão felizes. O ambiente é ótimo, a ambição é enorme e a vontade de começar a competir é muito grande", salientou Jorge Costa, no Convento do Beato, em Lisboa.

O ex-futebolista dos 'dragões', de 52 anos, regressou ao clube num outro papel, depois de vários anos como treinador, culminada com uma inédita subida à I Liga com o AVS, na sequência da vitória de André Villas-Boas nas eleições, destronando Pinto da Costa. "É um trabalho diferente, mas estou com muita satisfação de voltar a esta casa, num momento em que senti que algo tinha de mudar. Teremos muito trabalho pela frente, mas muito satisfeito", expressou o antigo internacional português, com 50 encontros.

O FC Porto regressou ao trabalho no início da semana, de forma a preparar a época desportiva 2024/25, com o central internacional angolano David Carmo entre os atletas integrados no plantel. "O David Carmo está a fazer a pré-temporada connosco, é um jogador que o treinador aprecia. Estamos numa fase inicial e estamos a analisar todas as situações. É um ativo do FC Porto e faz parte dos nossos planos", assegurou Jorge Costa.

Já em relação ao guarda-redes Diogo Costa e ao avançado Francisco Conceição, que representaram Portugal no Campeonato da Europa de 2024, Jorge Costa considerou que tiveram "uma boa prestação", embora mantenha reservas sobre as continuidades. "Garantir, não posso garantir nada. São ativos do clube e jogadores que nós gostamos muito. Claro que gostaríamos de continuar com eles", disse ainda o diretor desportivo.

Nos últimos dias, tem sido noticiado um caso a envolver o jovem futebolista Cardoso Varela, de apenas 15 anos e que integrou a seleção portuguesa finalista do Europeu de sub-17 este ano, que alegadamente 'desapareceu' para negociar com um outro clube. "Em relação ao Cardoso Varela, estamos a tomar as medidas necessárias. Gostávamos de contar com ele", assumiu ainda, antes de entrar no local onde se realiza o sorteio.