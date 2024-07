Faleceu a antiga professora e autarca porto-santense Joana Justa Coelho

Morreu neste domingo a antiga professora e autarca do Porto Santo Joana Justa Rosário Coelho, personalidade sobejamente conhecida no meio local, bem como na Madeira. O seu funeral deverá realizar-se na próxima terça-feira.

Joana Justa Rosário Coelho é das pessoas mais conhecidas e respeitadas do Porto Santo pelas duas funções que exerceu: professora e autarca. Foi presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo até Outubro de 2013. Entrou na política logo após o 25 de Abril, quando foi nomeada para o lugar de vereadora pela comissão instaladora da Câmara. Depois disso, foi eleita deputada na Assembleia Legislativa da Madeira (1992-1996) e entre 2001 e 2013 foi eleita presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, sempre nas listas do PSD. Entretanto, também assumiu, durante 29 anos, a presidência da Casa do Povo do Porto Santo.

No 10 de Junho de 2015, Dia de Portugal, foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem de Instrução Pública.