Criança sofreu queda na levada do Caldeirão Verde

Uma criança de 12 anos sofreu uma queda, esta tarde, quando se encontrava a realizar o percurso do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram alertados para o sucedido por volta das 14h40 deste domingo, tendo encaminhado para o local 6 elementos, apoiados por uma ambulância e por duas viaturas de apoio.

Não são conhecidos, por enquanto, os ferimentos sofridos pela vítima, nem a sua nacionalidade. No entanto, as equipas de socorro já se encontram a transportar a criança para o inicio do percurso, de onde seguirá para uma unidade de saúde.