Eduardo Jesus congratula-se com a continuidade da ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, congratulou-se esta sexta-feira, 5 de Julho, com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo de dar continuidade à ligação aérea entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, operada pela Binter.

"Ainda bem que [a decisão judicial] foi tomada, oxalá tivesse sido mais cedo para concluir esse processo porque a população do Porto Santo não pode viver numa expectativa permanente de saber se tem ou não tem ligação aérea. Por isso ainda bem que o assunto se determina e que regressa à normalidade", reagiu o governante à margem da inauguração da Expo Madeira, que decorre no Estádio dos Barreiros, na cidade do Funchal.

O Supremo Tribunal Administrativo decidiu pela não-impugnação do concurso público pedida pela concorrente Sevenair, mantendo a adjudicação à Binter no âmbito do concurso público internacional CP/3582/2022.

Até à formalização do novo contrato público, a Binter, que já assegura a rota desde 2018, continuará a explorar os serviços aéreos regulares Porto Santo/Funchal/Porto Santo, que são prestados por concessão do Estado, com obrigações de serviço público.

Eduardo Jesus lembrou que a Madeira "fez um trabalho profundo" para a criação do caderno de encargos do concurso público "atendendo às necessidades da população do Porto Santo", mas que o Governo da República, a quem compete lançar o processo, liderado pelo Partido Socialista "não atendeu a essas reivindicações".

"Limitou-se a lançar um concurso público que era uma cópia do anterior, o qual já foi um motivo de grande crítica, quer do Porto Santo, quer do Governo da Madeira", expôs.