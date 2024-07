Grupo de Teatro de Machico actua em Lamego

O Grupo de Teatro de Machico anuncia que vai estar presente no XXIII Festival de Teatro Amador de Lazarim, concelho de Lamego, com a peça "Antígona - Rastos, Restos, Rostos", um trabalho produzido a partir do dramaturgo grego Sófocles. "Antígona é uma das três tragédias sobre a casa real de Tebas e considerada uma das mais antigas, se não a mais antiga das obras conservadas do autor, datada de 441 ou 442 a. C. e uma das mais conhecidas da mitologia grega", realça.

"Sobre a peça podemos dizer que após o confronto dos dois filhos de Édipo, Etéocles e Polinices, que morreram às mãos um do outro numa luta pelo trono de Tebas, Creonte sobe ao poder" e o "seu primeiro decreto diz respeito aos rituais fúnebres dos dois irmãos, promulgando que Etéocles, o rei falecido, receberia todos os rituais devidos aos mortos e aos deuses. Quanto a Polinices, foi declarado que o seu corpo ficaria sem sepulcro, entregue à voracidade dos abutres. Um decreto que anuncia, ainda, a condenação à morte para quem ousar dar sepultura a Polinices. Este decreto instala o receio na cidade e silencia o povo diante do rei. Sozinha, Antígona revolta-se contra a vontade do novo soberano, seu tio, e concretiza os ritos fúnebres de Polinices".

Lembrando que "quase 2500 anos depois, que rastos desta narrativa encontramos ainda hoje? Que restos daquele espírito corajoso e humanista de Antígona sobrevivem, ainda, em nós? Quais os rostos desses nós?", assim a peça procura trazer estas questões para a actualidade

Entre o elenco, por ordem alfabética, estão Amaro Santos, Daniela Gouveia, José Viveiros, João Viveiros, Mara Santos, Maria Alves, Matilde Nóbrega, Samuel Moniz, Rodrigo Vasconcelos, Silvia Freire e Soraia Jardim. Adaptação e encenação de Ricardo Brito".

A peça será levada a palco no dia 7 de Julho, próximo domingo, na Escola Primária de Lazarim. A entrada é livre.