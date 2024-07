Trânsito encerrado esta noite para reconhecimentos do Rali Vinho da Madeira

Nas vésperas da realização de mais uma edição do Rali Vinho da Madeira, eis que está previsto o encerramento de várias ruas, no centro do Funchal, esta segunda-feira, para reconhecimentos da primeira prova especial. As equipas vão recolher notas de andamento, entre as 22h15 e as 23 horas.

Por esse motivo, entre as 21 horas e as 23h30 estarão encerradas ao trânsito a Av. Calouste Gulbenkian (o Ed. 2000 à Av. Mar), Av. Dr. Sá Carneiro, Av. Mar e das Comunidades Madeirenses, R. José da Silva “Saca”, R. D. Carlos I, R. Casa da Luz, R. Artur de Sousa “Pinga”, R. Cónego Jerónimo Dias Leite, R. Conselheiro, Av. Zarco (a sul Av. Arriaga), R. João Gago, R. 31 janeiro (a sul ponte Bazar do Povo), R. 5 de outubro (a sul ponte Bazar do Povo), R. Brigadeiro Oudinot (a sul R. Dr. Fernão Ornelas) e R. Visconde Anadia (a sul R. Dr. Fernão Ornelas).