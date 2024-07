Classificativa do Palheiro Ferreiro é a mais longa do Rali Vinho da Madeira

A classificativa PE 3/6 – Palheiro Ferreiro é a mais longa do Rali Vinho da Madeira. Disso mesmo dá conta a organização da prova, que indica que o percurso é composto por 22,06 km. "A ER 201, vulgo Caminho dos Pretos, é a 'catedral' dos ralis madeirenses e no passado poucas eram as provas que não a incluíam no seu itinerário", indica.

O percurso é realizado "a subir" entre o Palheiro Ferreiro e o Terreiro da Luta com um traçado que mistura as zonas rápidas com aquelas a requererem muita técnica. Após o Terreiro da Luta segue-se a subida até ao Portão Sul do Chão da Lagoa, a passagem pelo Parque Ecológico do Funchal e a rápida descida do Portão Norte do Chão da Lagoa para o Poiso. Este ano, vira então para a ER 108 e desce, em direção ao Ribeiro Frio, até ao Chão das Feiteiras.

Acessos:

Pelo Funchal: pelo Cam. São João Latrão, pela Rua Nova Curral dos Romeiros e na Choupana, pelos Cam. Meio e Cam. Terço, e Terreiro da Luta (Atenção: Saída de Emergência) pela ER 103. Pela Camacha, Poiso (Atenção: Saída de Emergência) pela ER 203 e Portão Sul do Chão da Lagoa pela ER 203 e ER 103.