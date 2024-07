Professores do Monte em França para formação

Um grupo de cinco professores da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar do Monte está a participar no curso de formação estruturado 'Teachers Firs', na ilha de Guadalupe, França, no âmbito do programa Erasmus+.

A iniciativa inserida no projecto 'Dinâmicas digitais para ti - Currículo para a Educação Digital Inclusiva no Espaço Europeu', aborda temas como a internacionalização do currículo, a interculturalidade e ferramentas e métodos para a gestão do stress, do bem-estar e resiliência em contexto de trabalho com os alunos.

O curso é promovido pela Kaunas Biennial, uma organização não-governamental sem fins lucrativos, em colaboração com a Faculdade de Artes Universitárias Vytautas Magnus, na Lituânia. Segundo o coordenador do programa Erasmus+ da EB1/PE do Monte, António Pimenta, a parceria "oferece módulos de formação para professores, focando-se na educação, cultura e artes, inclusão social e transformação digital do ensino", com o objectivo de "proporcionar experiências enriquecedoras adaptadas às necessidades dos participantes e do Projecto Educativo da Escola".

O curso de 8 dias ajuda os professores a explorar ferramentas e métodos para a gestão do stress, bem-estar e resiliência. O programa inclui práticas que enfatizam o bem-estar no trabalho pedagógico com os alunos, o melhoramento das competências linguísticas e a constituição de parcerias de trabalho colaborativo com colegas de outros países. As atividades incluem discussões/ reflexões significativas, experiências ao ar livre in loco, yoga e sessões terapêuticas. Os participantes têm ainda a oportunidade de experimentar e utilizar diferentes ferramentas e métodos para a gestão do stress e o aumento do bem-estar pessoal e profissional. António Pimenta

A formação conta com a participação dos cinco parceiros do projecto 'Dinâmicas digitais para ti', provenientes de outros países europeus, tais como Finlândia, República Checa, Irlanda, Estónia e Áustria.