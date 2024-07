Câmara do Funchal apoia o Rali Vinho Madeira em 40 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal assinou um protocolo de cooperação com a organização do Rali Vinho Madeira, a cargo do Club Sports Madeira, protocolo esse que estipula um apoio de 40 mil euros por parte da edilidade funchalense à prova rainha do automobilismo madeirense.

O protocolo foi assinado no Salão Nobre da CMF e contou com a presidente do município do Funchal, Cristina Pedra, e do presidente do Sports Madeira, Paulo Fontes.

O Rali Vinho Madeira vai para a estrada entre 1 e 3 de Agosto.