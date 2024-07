Mãe de menino com paralisia cerebral pede 20 mil euros para tratamento no Panamá

Dinis Sousa tem 5 anos e um grau de incapacidade de 91%. Tem encefalopatia hipóxico-isquémica (EHI) e, por isso, não anda, não fala e não vê. A mãe, Eduarda Sousa, pretende reunir 20 mil euros para um tratamento com células estaminais no Panamá.

Numa campanha de ‘crowdfunding’ lançada na plataforma ‘GoFundMe’, pede ajuda para o tratamento. "Precisamos de cerca de 20 mil euros porque a nossa intenção é ir ao Panamá fazer a injecção das células estaminais na corrente sanguínea. Depois, logo depois, parar novamente em Braga para fazer um injectável para ver melhores resultados", começa por explicar ao DIÁRIO, Eduarda Sousa.

Explica que o filho vai agora em Setembro a Braga fazer um tratamento para que consiga ter mais qualidade de vida e autonomia. Será feita uma fisioterapia intensiva entre 9 de Setembro e 31 de Outubro.

Em Abril, o DIÁRIO já havia noticiado um outro 'crowdfunding' desta mãe para este objectivo.

Este tratamento no Panamá tem a duração de um ano e "não tem riscos". Seria para realizar no próximo ano.

"Nós não sabemos o que pode vir a melhorar. A nossa intenção em fazer a injecção na corrente sanguínea é que possa despertar as células mortas porque a injecção é para activar as células estaminais dele e não só", explica.

Mesmo que o Dinis não ande eu não me importo, eu vou estar sempre aqui para 'empurrá-lo'. Eu quero é que ele veja, que ele se sente. Porque se ele ver vai ter mais noção das coisas" Eduardo Sousa.

Neste momento, a mãe já conseguiu angariar 4.028 euros de 222 doações.

Os interessados podem também contribuir através do IBAN PT50 0033 0000 45517583196 05, MBWAY 930400926 ou pelo 'Go Fund Me':