IASaúde reembolsou mais de 224 mil euros em 4.706 próteses dentárias

O Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (IASAÚDE) reembolsou aos beneficiários do Sistema Regional de Saúde mais de 224 mil euros no 1.º semestre de 2024 no âmbito da colocação de 4.706 próteses dentárias.

Em nota emitida, o presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, salienta que “a saúde oral é uma das áreas que têm merecido uma atenção particular nas políticas de saúde, existindo respostas diferenciadas para problemas distintos, que passam pela comparticipação das despesas dos cuidados de saúde na área da medicina dentária, mas também pela implementação de outras medidas”. A este propósito dá o exemplo do programa ‘+Sorriso’, destinado a Crianças e Jovens, dos 10 aos 16 anos (inclusive).