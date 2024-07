Interesse pelo Bordado Madeira "é cada vez maior", destaca IVBAM

Os madeirenses mostram cada vez mais interesse no Bordado Madeira. A constatação é de Marisa Santos do conselho directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) que faz um balanço “muito positivo” da semana dedicada a esta arte e que culminou ontem com a celebração de uma eucaristia em homenagem às Bordadeiras de Casa, presidida por D. Nuno Brás, na Igreja de São Gonçalo, precisamente no Dia Mundial do Bordado.

“Foi a primeira vez que o IVBAM se associou ao Dia Mundial do Bordado", apontou a responsável, dando conta de que o instituto preparou, durante uma semana, um conjunto diverso de actividades "que mostraram que o Bordado Madeira continua a despertar a curiosidade de muitas pessoas”.

Segundo Marisa Santos, o IVBAM vai reforçar a componente dedicada à aprendizagem do Bordado Madeira. “Sempre tivemos iniciativas dedicadas a quem quisesse aprender a bordar, mas durante esta semana tivemos inúmeras solicitações pelo que vamos reforçar as acções previstas”, concluiu.

Até 8 de Agosto é possível ver o Bordado Madeira em várias montras do Funchal, é o caso da Joalharia São Pedro, do Showroom Moda Madeira, da Giggles, da Details e da Clínica da Carreira.

Nas instalações do Instituto é possível ainda ver o painel que está a ser construído por várias Bordadeiras de Casa. Trata-se de um painel de azulejos que é o registo físico das primeiras comemorações do Dia Mundial do Bordado, que contaram com a participação de 73 bordadeiras de casa.