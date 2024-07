Dia do Bordado Madeira encerra com eucaristia em homenagem às bordadeiras

O culminar das actividades comemorativas do Dia Mundial do Bordado, organizadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) ao longo da última semana, aconteceu hoje, dia 30 de Julho, com a celebração de uma eucaristia em homenagem às Bordadeiras de Casa presidida por D. Nuno Brás, na Igreja de São Gonçalo, Funchal.

A antecipar a celebração, a professora Rita Rodrigues fez uma apresentação da escultura de Nossa Senhora com o Menino, da autoria de Francisco Franco, oferecida pelo empresário Henrique Augusto Vieira de Castro às Bordadeiras da Freguesia de São Gonçalo, no ano de 1921 e que se encontra exposta na Igreja de São Gonçalo.

A antiga Casa de Bordados Oliveiras, actualmente Hotel Barceló Funchal OldTown, recebe, no final da tarde de hoje, a terceira e última mesa-redonda 'As Vozes do Bordado da Madeira', que conta com a participação dos designers de moda regionais Francisca Inácio e André Pereira e a Bordadeira de Casa, Firmina Abreu. A moderação será feita por Marisa Santos, vogal do Conselho Directivo do IVBAM.