IVBAM e DRADR em contacto com vários viticultores

O director Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e Tiago Freitas e Gonçalo Tito, respectivamente, presidente e vogal do Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, têm estado em contacto com vários viticultores.

O objectivo é garantir um apoio técnico de maior proximidade e atestar o estado fitossanitário e de maturação das castas regionais.

Apesar da data oficial da vindima começar no próximo dia 19 de Agosto, já foram processadas cerca de 4 mil toneladas de uvas onde o grau médio registado foi de 10.

Tiago Freitas recorda que o Governo Regional mantém a aposta neste importante sector para a Região. Prova disso é o apoio directo aos viticultores de 0,20€/Kg na casta Tinta Negra.

“O executivo reconhece a importância desta cultura e os viticultores podem contar com este importante apoio já este ano”, disse o responsável adiantando que os técnicos do IVBAM estão no terreno e sempre disponíveis para ajudar.