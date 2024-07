Funchal avança com novo arruamento no Amparo

Foi hoje aprovada, em Reunião de Câmara, a nova Unidade de Execução para o Amparo, tal como avança a edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira. Como explicou a presidente da Câmara Municipal do Funchal haverá uma consulta pública, embora "tal não seja obrigatório".

Cristina Pedra realçou que esta nova Unidade de Execução "é muito importante, visto que vai dar lugar a um novo arruamento que liga a Avenida Mário Soares ao Caminho do Amparo". Para além disso, acrescentou, existirá uma nova praceta e zonas verdes, isto na zona do Jardim do Amparo, sendo que está é uma área vital.

A presidente da CMF apontou ainda que, incluída na nova Unidade de Execução do Amparo, está a preservação da Levada dos Piornais.

Outras aprovações de hoje, em Reunião de Câmara, têm a ver com as consultas públicas Regulamento Municipal de Protecção Civil e o Plano de Emergência do Funchal, mais o Plano de Emergência Externo da Unidade Autónoma de Gás Natural dos Socorridos.

Destaque ainda para a aprovação de apoios socias às famílias com a atribuição de 590 candidaturas para a atribuição de materiais e manuais escolares e o apoio a 20 famílias no que se refere ao subsídio municipal ao arrendamento.

Por fim, registe-se a decisão de avançar para a expropriação, por utilidade pública, para concretizar uma bolsa de estacionamento – com 32 lugares - no Caminho do Curral Velho, portanto nas zonas altas do Funchal, mais concretamente em Santo António.