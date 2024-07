Académico do Funchal conheceu calendário na Honra

O Académico do Funchal, equipa de andebol em seniores masculinos, que vai participar em 2024/2025, no Campeonato Nacional da Divisão de Honra, inicia a 14 de Setembro a participação na 1.ª fase da prova fora de portas, defrontando o Boavista. Ainda fora de casa, na 2.ª jornada, a ter lugar no dia 21 de Setembro, os academistas que irão ser liderados técnicamente por Duarte Sousa, deslocam-se a casa do Arsenal.

A estreia no Funchal, será no dia 28 de Setembro, 3.ª jornada, recebendo o FC Porto B. A primeira fase da prova que conta com a disputa de 22 jornadas termina a 8 de Março de 2025.