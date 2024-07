Nova ligação entre Trapiche e Barreira avança

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, o processo de expropriações que vai possibilitar um novo arruamento na vereda do Granel, ligando o Trapiche à Barreira. No final da reunião de Câmara, Cristina Pedra assumiu que este arruamento "era uma pretensão, já há muito tempo, pelos munícipes".

A autarquia já efectuou um acordo com 34 parcelas, havendo, "três parcelas que estão num processo de herança indivisa" e outra esta penhorada, daí a necessidade de se proceder ao processo de expropriação. Segundo explicou a presidente da CMF, esta nova ligação rodoviária terá uma extensão de quase 500 metros e "embora seja uma obra importante, não teve os votos favoráveis" da oposição.

Nesta reunião ficou também decidido o apoio a 214 alunos, no âmbito do apoio em manuais escolares e voucher educação. A autarquia tem, para este ano, orçamentados 450 mil euros para estes apoios.

Foram ainda aprovados quatro programas de estágio, num valor de 40 mil euros. Acresce ainda o apoio a "68 famílias, num valor de 38 mil euros, no programa de apoio à natalidade e à família", mais o apoio a duas associações desportivas, isto no programa jovem atleta. Será ainda dado apoio a 163 pessoas no âmbito do programa de comparticipação de medicamentos. Por fim, indica que duas candidaturas ao PRESERVA foram aprovadas, que visam a melhoria de habitações de pessoas carenciadas.

Manutenção do Parque de Santa Catarina em curso

Cristina Pedra abordou ainda a situação do Parque de Santa Catarina, nomeadamente do estado da relva, isto devido aos sucessivos festivais e concertos de Verão, que ali acontecem, apontando que está a ser feita a recuperação do local e que "os eventos são os mesmos do passado", Esta foi uma questão levantada pela coligação Confiança, que aponta o mau estado do relvado.

"No plano anual de manutenção, temos o programa de todos os eventos e os eventos são aprovados em Reunião de Câmara" e as equipas estão preparadas para a recuperação do Parque de Santa Catarina, sendo que após, os eventos, a ordem é para "retirar imediatamente as estruturas". Essa indicação da autarquia foi reiterada hoje.