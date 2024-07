Incêndio mobiliza bombeiros no Funchal

Um incêndio que deflagrou em equipamentos no Canil Vasco Gil, no Funchal, fez mobilizar esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal.

A corporação, alertada pelas 16h30, mobilizou dois veículos e sete elementos, mas quando chegaram ao local o fogo já tinha sido extinto, não tendo sido necessário qualquer intervenção por parte do corpo de bombeiros.

Não há registo de feridos.