Madeirense Diogo Goes finalista nos Prémios da Formação Turística de Portugal

O docente do ensino superior e investigador madeirense Diogo Goes é um dos cinco finalistas dos “Hospitality Education Awards 2024 - Prémios da Formação Turística em Portugal”, eleitos pelo júri da seriação, na categoria de "Melhor Carreira Jovem".

O prémio reconhece um jovem profissional da educação e formação em turismo, com uma carreira até aos trinta e cinco anos, analisando todo o seu percurso profissional nas mais diversas áreas do turismo e hotelaria.

Diogo Goes, atual docente da Licenciatura de Turismo e Diretor de Departamento de Ciências Humanas e Sociais no Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, é o único madeirense apurado para finalista deste prémio na presente edição do concurso nacional.

A iniciativa da Associação Fórum Turismo é organizada em parceria com o Turismo de Portugal, a Associação Nacional de Escolas Profissionais - ANEP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP e a Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior - RIPES com cursos na área do Turismo, que distingue anualmente profissionais da educação e formação nas áreas do Turismo, em seis categorias a concurso.

Pode-se ler na página do Turismo de Portugal que estes prémios “pretendem reconhecer os melhores na educação e formação na área do Turismo. Têm como objetivo contribuir para a dignificação dos profissionais e respetivas profissões e, também, estimular a qualidade formativa dando resposta às necessidades de mercado”.

O júri desta seleção foi constituído por representantes do Fórum de Turismo, do Turismo de Portugal, da Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior Politécnico, da Associação Nacional de Ensino Profissional e do Instituto de Emprego e Formação Profissional, entidades parceiras deste concurso nacional.

O apuramento final dos vencedores será realizado até ao próximo dia 19 de Agosto, data em que finda a última fase do concurso, onde os finalistas nomeados pelo júri estarão sujeitos à votação ‘online’ do público, através da página www.hea.pt

Ao DIÁRIO, Diogo Goes sublinha que "o discurso da sustentabilidade no turismo revela-se insuficiente; é urgente uma política emergencial baseada numa estratégia de regeneração do território. Celebrar os êxitos económicos do crescimento do turismo sem abordar as problemáticas ambientais e sociais subjacentes constitui uma poderosa ameaça à coesão social e à competitividade dos destinos insulares”.

A cerimónia oficial de revelação dos vencedores e a respetiva entrega de prémios acontece a 25 de Setembro na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Sobre Diogo Goes:

Director do Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais do ISAL. Membro do Conselho Pedagógico do ISAL e do Departamento de Turismo e Hotelaria. Docente Assistente com vínculo integral ao Instituto Superior de Administração e Línguas. Leciona História da Arte em Portugal, Património Cultural e Turismo e Organização e Gestão de Eventos na Licenciatura em Turismo e integra o corpo docente das pós-graduações em Tour Guiding e Gestão Estratégica de Eventos. É investigador no CIISAL - Grupo de Investigação de Turismo Sustentável. Foi membro dos comités científico, comité de organização e palestrante em inúmeras conferências internacionais nas áreas do Turismo. Foi diretor de eventos, comunicação e marketing. É atualmente doutorando em Turismo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Recebeu vários prémios e distinções internacionais.