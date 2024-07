RE/MAX Portugal atinge 41,5 milhões de euros em volume de preços na Madeira

Nos primeiros seis meses do ano, a rede imobiliária RE/MAX Portugal registou um volume de preços de 88,1 milhões de euros nas ilhas, 46,6 milhões de euros nos Açores e 41,5 milhões de euros na Madeira, resultante de 867 transações imobiliárias.

Em nota emitida, a empresa fundada nos EUA destaca que os números traduzem "um crescimento do volume de preços de 26,8% e um aumento de 14,5% no número de transações face a igual período do ano passado, mais evidente na região autónoma dos Açores."

De acordo com os dados disponibilizados pela RE/MAX, os clientes nacionais representaram quase 69% das operações realizadas na Madeira. Ainda assim, a rede imobiliária indica que continua a haver um "incremento da internacionalização" na Região, onde há um mercado "relativamente mais internacionalizado do que os Açores". No primeiro semestre de 2024 foram registadas 30 nacionalidades a transacionar imóveis na Madeira.

Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal sublinha que “a atractividade crescente dos Açores e de Madeira quer para turistas, quer para quem pretende viver ou investir nestas regiões autónomas, centram-se, essencialmente, em factores como a beleza natural, o clima, a segurança, a hospitalidade, a gastronomia, assim como a localização estratégica de ambas as regiões".

Na Madeira, a RE/MAX transacionou mais apartamentos (41%) do que moradias (30%) e terrenos (11%).

A RE/MAX conta com três agência na Madeira, num total 64 consultores imobiliários.