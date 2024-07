Cruzeiro directo do Funchal

Se ainda lhe sobram alguns dias de férias aproveite a campanha ‘Saldos de Verão’ da Costa Cruzeiros para embarcar num cruzeiro de 14 dias no belíssimo Costa Diadema.

Com partida do Funchal no dia 15 de Novembro, este cruzeiro passará por Barcelona, Marselha, Savona, Málaga, Casablanca, Arrecife, Las Palmas, Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, chegando depois ao Funchal.

Os preços são desde, por pessoa em camarote duplo interior na tarifa ‘Saldos de Verão’, e incluem cruzeiro de 14 dias em regime de pensão completa e taxas portuárias.

· Camarote Duplo Interior – 1 569€

· Camarote Duplo Vista Mar – 1 719€

· Camarote Duplo com Varanda – 2 279€

Não estão incluídas taxas de serviço, seguro, despesas de reserva, pacote de bebidas, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Esta campanha ‘Saldos de Verão’ tem lugares limitados e é válida para reservas realizadas entre 01/07/24 e 18/08/24 numa selecção de cruzeiros com regresso até 30/11/24.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter da Intertours aqui.

Fotos: Barcelona_Foto de Mohammad Edris Afzali na Unsplash; Casablanca_Foto de Hamza Bouchikhi na Unsplash; Marselha_Foto de Kristin Snippe na Unsplash; Tenerife_Foto de Quimi Font na Unsplash