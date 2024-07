Luís Capdeville Botelho é o novo presidente da Visit Azores

O diretor executivo da Visit Azores, Luís Capdeville Botelho, é o novo presidente do conselho de administração da associação, substituindo Rosa Costa que desde 2023 acumulava as funções com as de diretora regional do Turismo, informou o executivo.

Luís Capdeville Botelho assumirá as novas funções na quinta-feira, acumulando com as de diretor executivo da entidade responsável pela promoção externa dos Açores, "o que projeta uma atuação muito mais interventiva, assertiva e imediata ao conselho de administração no dia-a-dia da associação", refere a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, citada numa nota de imprensa.

"Esta é a escolha certa, porque garante continuidade e estabilidade, uma vez que Luís Capdeville Botelho já é diretor executivo da Visit Azores desde 2020, está familiarizado com o 'trade', tem a experiência adequada e conhece bem os grandes desafios inerentes à promoção turística dos Açores", afirma a governante.

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adiantou hoje em comunicado que decidiu indicar Luís Capdeville Botelho como novo presidente do conselho de administração da Visit Azores, "numa nova etapa de consolidação e desenvolvimento da agência de promoção turística dos Açores, que se focará no combate à sazonalidade, na valorização da identidade das nove ilhas e na afirmação do produto".

"O ano passado iniciámos um novo ciclo na Visit Azores, com uma revisão estatutária e com a reintegração da região como associada fundadora, que foi por todos entendido como fundamental para a promoção externa da região e para o reforço da estabilidade e credibilidade desse trabalho", sublinha a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

Berta Cabral recorda que "naquele momento, era vital assegurar uma transição segura e competente para um novo modelo de gestão, onde o Governo dos Açores teria necessariamente de ter uma palavra forte e um papel ativo, de acordo com orientações políticas muito bem definidas e com um firme alinhamento com o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores 2030 [PEMTA 2030]".

A transição foi assegurada, desde março de 2023, pela diretora regional do Turismo, Rosa Costa, "facilitando a preparação para uma nova forma de trabalhar a promoção externa da região e permitindo que agora se inicie uma nova etapa na vida da Visit Azores".

O executivo açoriano definiu como objetivos fundamentais para o novo presidente do Conselho de Administração "uma adequada implementação das orientações estratégicas do PEMTA 2030 e a operacionalização de novos mecanismos comunicacionais, mais modernos e expeditos, com grande foco nos canais digitais, de modo a garantir a redução da taxa de sazonalidade e o aumento da conectividade aérea internacional no inverno IATA, sem prejudicar a performance ao longo de todo o ano".

"O nosso lema é ter 'turismo todo o ano em todas as ilhas' e, por isso, o que esperamos da Visit Azores é um trabalho profissional e dedicado na atenuação da sazonalidade, garantindo a todo o momento uma gestão exemplar da imagem e da notoriedade externa da região, em conjunto com outras entidades públicas e privadas, como a Direção Regional do Turismo ou o Turismo de Portugal", salienta Berta Cabral.

Na nota, o executivo açoriano "agradece e congratula" a diretora regional do Turismo pelo papel desempenhado e pelo trabalho realizado no processo de transição, "assinalando os resultados atingidos" e deseja a Luís Capdeville Botelho "muito sucesso na valorização internacional dos Açores como destino turístico de eleição".