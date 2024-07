Biblioteca de Praia da Ribeira Brava é "forma pedagógica" de entreter os mais novos

A Biblioteca de Praia da Ribeira Brava é um espaço que possibilita que os mais novos fiquem entretidos de forma pedagógica. A constatação é do presidente da Câmara Municipal, que visitou o espaço acompanhado pelo executivo camarário. Ricardo Nascimento nota que esta é uma mais-valia para o concelho.

“Ao longo dos anos, os próprios ATL's e as crianças vêm de propósito às actividades de animação da praia, caracterizadas pelo seu cariz lúdico.", disse o autarca. Entre as iniciativas programadas estão apresentações literárias, actividades de expressão plástica, ateliers, workshops de culinária saudável e sessões educativas, desde a geologia da Madeira à psicologia.

Durante a visita, Ricardo Nascimento sublinhou o investimento contínuo para melhorar as condições da praia da Ribeira Brava. "Nós temos investido para que a Ribeira Brava proporcione uma praia cada vez com melhores condições", afirmou, destacando que estas melhorias ao complexo balnear vão desde a Bandeira Azul, hasteada pelo sétimo ano consecutivo, à implementação de passadiços, condições para quem tem mobilidade reduzida e a disponibilização de uma cadeira anfíbia, recursos que garantem acessibilidade a todos os banhistas.

O presidente da CMRB entende que o complexo está bem equipado. Conta com uma piscina para bebés e outra para crianças maiores, bar de apoio e restaurante, bem como empresas de actividades náuticas e vigilância, prestada pelos nadadores salvadores.

A Câmara Municipal realizou melhorias no espaço, aquando da preparação da época balnear, como uma limpeza subaquática que garantiu a remoção de materiais submersos, assegurando a segurança dos banhistas. Ao longo do ano também foram organizadas várias limpezas de praia, envolvendo alunos das escolas e da universidade sénior, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental.