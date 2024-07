Plantel do Nacional com sessão de esclarecimento sobre ‘leis do jogo’

Os jogadores, equipa técnica e staff do Nacional que se encontra a estagiar em Penafiel, assistiram esta tarde a uma sessão de esclarecimento sobre a arbitragem que decorreu na unidade hoteleira onde o Nacional está instalado. A acção de formação esteve a cargo do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O ex-árbitro Bertino Miranda, membro do Conselho de Arbitragem e elemento formador dos árbitros de I e II Liga, foi quem tratou de elucidar os presentes acerca das alterações nas leis de jogo que se têm verificado ao longo das últimas épocas desportivas.