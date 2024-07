Euro recua face ao dólar pelo segundo dia consecutivo

O euro baixou ontem face ao dólar, após ser anunciado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu no segundo trimestre 0,6% em termos homólogos e 0,3% face ao período anterior.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0813 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0824 dólares.

O euro continuou a perder terreno para o dólar pelo segundo dia consecutivo, depois de ter sido divulgado que a economia da zona euro manteve o crescimento no segundo trimestre, o que reduz a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para continuar a baixar as taxas de juro, segundo analistas do Bankinter citados pela agência Efe.

Entre abril e junho, o PIB da zona euro cresceu 0,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 0,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

Entre os 13 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Espanha registou a maior subida homóloga do PIB (2,9%), seguida de Portugal (1,5%) e da Lituânia (1,4%), com a Irlanda (-1,4%), a Letónia (-0,4%) e a Alemanha (-0,1%) a recuarem.

Durante a sessão foi também divulgado que a taxa de inflação homóloga na Alemanha acelerou ligeiramente para 2,3% em julho, segundo dados preliminares publicados pelo gabinete federal de estatísticas (Destatis).

No mês passado, a taxa de inflação homóloga tinha ficado em 2,2%.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0813.................1,0824

Euro/libra............0,84273...............0,84167

Euro/iene.............165,81.................166,65

Dólar/iene............153,34.................153,96