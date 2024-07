Greve dos médicos com 6,5% de adesão na Madeira neste segundo dia de luta

Esta quarta-feira, 19 médicos do Serviço de Saúde da Região aderiram ao segundo dia de greve nacional convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM). Ontem, foram 15 os clínicos a aderir à luta que visa uma valorização da carreira.

Tendo em conta que estavam na escala de hoje 299 destes profissionais, podemos falar, de acordo com os números avançados pelo SESARAM, numa adesão de 6,5%, ligeiramente superior à de ontem, que se ficou pelos 5%, correspondendo aos médicos dos serviços hospitalares e dos cuidados de saúde primários.

No conjunto de dois dias de greve, estamos a falar numa média de 6% de adesão, número bastante inferior ao registado no continente, onde a paralização teve maior expressão, com a FNAM a apontar para 75% de adesão à greve, enquanto o Ministério da Saúde fala em 31%.

Entre as reivindicações da FNAM está a reposição do período normal de trabalho semanal de 35 horas e a actualização da grelha salarial, a integração dos médicos internos na categoria de ingresso na carreira médica e a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e de cinco dias suplementares de férias se gozadas fora da época alta.