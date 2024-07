DGS recomenda medidas de protecção adicionais face ao aumento da temperatura

A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou hoje a adoção de medidas de proteção adicionais nesta semana, face ao aumento da temperatura no continente, com "especial atenção" aos doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida das temperaturas máximas no interior do país a partir de hoje e até sexta-feira, com valores acima dos 40°C em algumas regiões e a ocorrência de noites tropicais, alertou a DGS num comunicado publicado no seu 'site'.

A autoridade de saúde recomenda, entre outras medidas de proteção, que as pessoas se mantenham em ambientes frescos, pelo menos duas a três por dia, que evitem a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, e que usem protetor solar com fator superior a 30, renovando a sua aplicação de duas em duas horas.

A DGS aconselha ainda a ingestão de água ou de sumos de fruta natural e pede que se evite o consumo de bebidas alcoólicas.

Recomenda confecionar refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia, e utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol.

Solicitando às pessoas que se mantenham informadas "relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários", a autoridade de saúde recomenda também a quem tiver de trabalhar no exterior que o faça acompanhado, "porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência".

Também é aconselhado que em casa se corram as persianas ou portadas, no período de maior calor, e ao entardecer se deixe o ar circular.

Onze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja entre hoje e quarta-feira devido à previsão de tempo quente, indicou esta madrugada o IPMA.

Os distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre vão estar sob aviso laranja entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quarta-feira, referiu o IPMA em comunicado.

Já distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 09:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira.

O aviso laranja (o segundo mais elevado) é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Além disso, o IPMA anunciou que todos os distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Portugal continental e o arquipélago dos Açores vão estar pelo menos até quinta-feira em risco muito elevado de exposição à radiação UV.

O arquipélago da Madeira vai estar hoje com níveis elevados e na quarta-feira o Funchal está em risco extremo e o Porto Santo em risco muito elevado.

Na quinta-feira, o Funchal mantém-se com níveis extremos e o Porto Santo em risco elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.