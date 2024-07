Euro cai apesar de subida da confiança dos consumidores na zona euro

O euro baixou esta terça-feira em relação ao dólar, apesar de ter sido divulgado que a confiança dos consumidores melhorou na zona euro.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0853 dólares, quando na segunda-feira ao fim da tarde seguia a 1,0886 dólares.

O indicador de confiança dos consumidores na zona euro e na União Europeia (UE) voltou a melhorar em julho, mantendo uma tendência de recuperação, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Uma estimativa provisória hoje publicada pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia dá conta de que, neste mês de julho, o indicador de confiança dos consumidores melhorou na zona euro (mais um ponto percentual) e na UE (mais 0,7 pontos percentuais).

Nos Estados Unidos, foi anunciado que as vendas de casas usadas caíram 5,4% em junho face ao mês anterior e ficaram no nível mais baixo desde o início do ano (3,89 milhões). O preço médio aumentou 4,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 426.900 dólares, o que representa um novo máximo após 12 meses de subidas consecutivas.

O iene registou uma valorização face ao euro e ao dólar, com a expectativa de um possível aumento das taxas de juro por parte do Banco do Japão.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0860 dólares.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0853.................1,0886

Euro/libra............0,84068...............0,84274

Euro/iene.............169,06.................171,00

Dólar/iene............155,77.................157,07