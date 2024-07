Simone Campedelli segundo em Roma

A menos de uma semana da sua participação no Rali Vinho da Madeira, Simone Campedelli esteve este-fim-de semana no Rally di Roma Capitale, quinta prova do ERC 2024. O italiano que, como habitualmente, fez equipa com Tania Canton num Skoda Fabia RS Rally2, e foi um dos animadores deste evento que reuniu os melhores concorrentes dos campeonatos europeu e transalpino da modalidade.

Campedelli venceu um dos 13 troços cronometrados do programa mas esteve sempre na discussão dos lugares do pódio.

Tivemos um problema com os intercomunicadores na primeira classificativa mas não perdi muito tempo pois esta era curta. Na ligação fomos 'MacGyver' e entramos na especial seguinte pouco concentrados. Pela equipa, estamos muito contentes com este pódio. Mas também triste pois dei tudo e gostaria de ter vencido”. Simone Campedelli

O Rally di Roma Capitale teve como vencedor o também italiano Andrea Crugnola em Citroën C3 Rally2, piloto que apenas não liderou durante 2 classificativas e terminou com uma vantagem de 22,3 segundos para Campedelli. O lugar mais baixo do pódio ficou na posse do espanhol Efren Llarena, campeão europeu de 2022, noutro Skoda Fabia RS Rally2 e a 27,9 segundos do primeiro classificado, revela a organização.