A Secretaria Regional das Finanças garante, em nota emitida, que a Loja do Cidadão do Funchal, localizada na Avenida Arriaga, vai estar a funcionar nos próximos dias 1 e 2 de Agosto, apesar da tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional por ocasião do Rali Vinho Madeira 2024.

A exemplo dos anos anteriores, os Serviços de Finanças estarão também abertos ao público esta quinta e sexta-feira, funcionando no seu horário habitual.