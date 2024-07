Organização entrega material às equipas do RVM

Pilotos, co-pilotos e representantes das equipas inscritas na edição 2024, do RVM, estão a passar desde o início da manhã pelo Centro de Operações do rali, para levantar todos os materiais previstos nos regulamentos das provas.

Estão a ser entregues placas com o número atribuído na lista de inscritos, autocolantes com a publicidade regulamentar, crachás do RVM e merchandising criado para o RVM 2024, revela a organização.

Esta operação vai decorrer até as 18 horas.