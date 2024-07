Wagemans no RVM depois de cinco anos longe das corridas

Joachim Wagemans regressa ao Rali Vinho Madeira com objetivos “difíceis de definir pois não toquei, à exceção do último fim de semana, num carro de rali nos últimos 5 anos. A prova correu bem e julgo que a velocidade mantém-se. Quanto a adversários, o nível geral na Madeira é muito alto. E nos GT também. E difícil dizer como serão os nossos tempos.

Ainda não está definida, mas teremos uma boa tática para o rali. Tenho um grande desafio pela frente pois tenho de fazer novas notas de toda a prova. Quero terminar mas também atacar… Neste momento ainda há muitas interrogações. O Alpine é um carro muito interessante e julgo que será perfeito nas estradas da ilha. O carro tem uma data de coisas novas para mim. Esta deverá ser a minha única prova este ano e devo aproveitá-la ao máximo”.

O piloto belga tem 29 anos de idade e participou no seu primeiro rali em 2012 com um Ford Fiesta R2. Manteve essa viatura até 2014 e de 2015 até 2018 esteve ao volante de Peugeot 208 R2, modelo a sua estreia na Madeira, em 2017. Em 2019 alinhou em 5 ralis, de entre os quais o Rali Vinho da Madeira, com um Peugeot 208 T16 R5 e ainda com um Skoda Fabia R5, como prémio pela vitória no TER2 do ano anterior.