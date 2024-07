Autarquia do Funchal é parceiro da sustentabilidade ambiental no RVM

Na assinatura do protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira (CSM), a Câmara Municipal do Funchal deu conta que será um parceiro da sustentabilidade ambiental estabelecido para o Rali Vinho Madeira 2024.

Na ocasião, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, aproveitou para sensibilizar a população para importância de manter as boas práticas ambientais, durante os dias da prova.

Em termos de gestão de resíduos urbanos, a autarquia vai reforçar os ecopontos em vários locais, nomeadamente na Praça do Município, na Avenida do Mar, na Avenida Sá Carneiro e no Chão da Lagoa.

No Parque Ecológico do Funchal serão realizadas várias acções de educação ambiental dirigidas aos campistas, bem como serão instaladas seis casas de banho portáteis de apoio aos campistas.

Nádia Coelho anunciou que até 24 de Julho foram recebidos pedidos para a instalação de 84 tendas, com um total de 188 participantes, estimando que este número possa ainda aumentar na próxima semana.

Ainda no âmbito da sensibilização ambiental, assinalou a passagem da mascote do ambiente- o Simão- antes da super-especial da Avenida do Mar, bem como os trabalhos de limpeza das estradas a seguir à prova.

A vereadora deu nota ainda de outras medidas a implementar no que diz respeito à prevenção de incêndios, limpeza urbana, saneamento básico e higiene.

Também hoje foi inaugurada no Átrio da Câmara Municipal do Funchal uma exposição do Rali. Estão expostas várias miniaturas de carros do RVM da autoria de Roberto Matos e Paulo Gouveia.