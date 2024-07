Madeira tem 525 advogados inscritos na Ordem

O número de advogados inscritos na respectiva Ordem aumentou ligeiramente em 2023, na RAM, segundo os dados hoje avançados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Até 31 de Dezembro de 2023, estavam inscritos 525 advogados, mais 3 que em 2022. Daquele total, 71 eram advogados estagiários (13,5% do total), maioritariamente do sexo feminino (69,0% do total de advogados estagiários).

Nos restantes 454 inscritos como advogados (86,5% do total), os homens (51,3%) predominavam sobre as mulheres (48,7% do total de advogados).