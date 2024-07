15 Peugeot 208 Rally4 inscritos no RVM

Após pouco mais de um mês da última prova da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL e da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, eis que os “Leões” dos ralis se preparam para mais um confronto duplo, desta feita nos troços de asfalto da “Pérola do Atlântico”.

São 15 os PEUGEOT 208 Rally4 inscritos no Rali Vinho Madeira, prova que se corre de 1 a 3 de agosto próximo. Será o quarto de cinco ralis da contenda portuguesa e a terceira e penúltima jornada do confronto ibérico.

Haverá, por isso e de novo, um mix de equipas nos troços madeirenses, entre os habitués continentais e espanhóis, a que se juntam três equipas locais, que quererão aproveitar o conhecimento do terreno – 15 troços, num total de 189,70 km cronometrados – para baralharem as contas aos habituais protagonistas de ambos os troféus, da responsabilidade da PEUGEOT Portugal e PEUGEOT Espanha, com a logística assegurada pela estrutura da Sports & You.

Na PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL as contas para o título estão bem equilibradas, havendo oito pontos entre Hugo Lopes, o atual líder, e Pedro Pereira, ou 22 pontos a separá-lo de João Andrade (5º classificado), com Ricardo Sousa e Guilherme Meireles de permeio.

Também na PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, a vantagem pontual pende, neste momento, para Hugo Lopes, tendo atrás de si e igualmente a oito pontos, o espanhol Miguel Gutiérrez e, a 18 pontos, Unai de la Dehesa, que é o atual líder do equivalente troféu DESAFÍO PEUGEOT, que se corre em Espanha.

As equipas dos competitivos 208 Rally4 também irão lutar pelas melhores posições do escalão das 2 Rodas Motrizes (2RM), quer à geral do rali madeirense, quer no âmbito do CPR 2024.