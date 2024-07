Sentença do julgamento criminal de Trump em Nova Iorque adiada para 18 de Setembro

A sentença do julgamento criminal do ex-presidente Donald Trump por falsificação de registos comerciais em Nova Iorque foi hoje adiada, passando de 11 de julho para 18 de setembro, segundo documentos judiciais.

A notícia surge depois de os procuradores de Manhattan terem concordado hoje com o pedido da equipa jurídica do ex-presidente para adiar a sentença criminal, para que o juiz responsável pelo caso possa estudar se uma decisão recente do Supremo Tribunal norte-americano pode afetar a sentença do magnata.

A leitura da sentença de Trump, que no final de maio se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser considerado culpado num julgamento criminal por 34 acusações de falsificação de registos comerciais relacionados ao pagamento de subornos a uma atriz pornográfica, estava marcada para 11 de julho.

No entanto, na segunda-feira, os advogados do ex-presidente pediram o adiamento da sentença, citando uma recente decisão do Supremo Tribunal de conceder imunidade parcial aos ex-presidentes.

Na segunda-feira, o Supremo Tribunal decidiu pela primeira vez que os ex-presidentes têm ampla imunidade judicial, numa decisão que foi considerada uma tábua de salvação para Trump, com vários julgamentos pendentes.

Embora o caso de Nova Iorque se concentre em atos que Trump cometeu enquanto candidato presidencial, em 2016, e não como Presidente, os advogados do magnata argumentam que os procuradores construíram o caso com base em provas obtidas durante o seu mandato presidencial e, por isso, deveriam ter sido excluídas do julgamento devido às proteções de imunidade, que agora foram confirmadas pelo Supremo.