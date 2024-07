A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o SESARAM gasta mais de 700 mil para melhorar atendimento. O concurso para a ‘aquisição de solução de contact center’ já foi lançado e terá como principal fonte de financiamento o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mas a primeira página de hoje destaca, também, a entrevista a Leonel Silva. O presidente de Câmara de Lobos defende que os agricultores devem ser compensados. O autarca quer os custos da manutenção da paisagem rural a serem comparticipados pelas taxas turísticas. No balanço de 100 dias à frente do Município de Câmara de Lobos, o edil que substituiu Pedro Coelho, mostra-se disponível para ser candidato pelo PSD.

Nesta edição, leia, também, que a incerteza persiste após negociações. Novo Programa de Governo, que será votado amanhã, absorveu cerca de 20 medidas da oposição, mas não garante a aprovação da moção de confiança, decisiva para a apresentação do Orçamento Regional. Por enquanto, o Governo de gestão está limitado ao “necessário, urgente e incontornável”.

Sobre o medo que paira na África do Sul, revelamos que o gangue que raptou luso-descendente é reincidente. O emigrante com raízes na Ponta do Pargo foi libertado ao fim de oito dias sob sequestro, tendo, entretanto, sido detido o suspeito que pediu um resgate de 500 mil euros.

O último dos destaques na edição de hoje, dá conta de que a greve fechou infantários. A adesão dos educadores de infância superou os 80%. Sindicato fala numa “resposta clara” ao Governo.

