Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa chega a mais 24

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM pretende dar continuidade às formações, na área de suporte básico de vida, pois reconhece o empenho e o papel fundamental detido pelos Agentes de Protecção Civil, constituindo-se um elo crucial no apoio à população, refere este organismo, em nota à imprensa.

Assim, e em paralelo com as formações planeadas e asseguradas para os Corpos de Bombeiros da RAM, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM implementou através da Divisão de Formação, nos dias 25 e 27 de junho, 2 cursos de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa para a 12 militares da Autoridade Marítima e 12 militares da Zona Militar da Madeira, dotando-os com competências que permitam executar corretamente as manobras de suporte básico de vida com utilização de um DAE numa vítima em situação de paragem cardiorrespiratória.

Na Região Autónoma da Madeira, são registadas cerca de 200 paragens cardiorrespiratórias por ano, e a rapidez de actuação é de primordial importância, aumentando a probabilidade de sucesso, uma vez que, por cada minuto que passa, após o colapso cárdio-circulatório, diminui em 7 a 10% a probabilidade de sobrevivência, na ausência de manobras de ressuscitação.

A formação implementada foi promovida pelo Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM através da Divisão de Formação, acreditada pelo INEM e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 20-30.