Monte de Amigos e Madeira Emergência promovem recolha de donativos para a Guiné Bissau

A Associação de Solidariedade Social Monte de Amigos e a Madeira Emergência associam-se à HumanitAve - Associação de Emergência Humanitária, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, sediada no Norte de Portugal continental, numa campanha de angariação de material escolar e produtos médicos e hospitalares, em apoio às crianças e à população da Guiné Bissau.

Numa grande parte dos países africanos, se lá fores, as crianças vão correr atrás de ti a pedir um lápis, um caderno, uma folha... para terem onde e com que escrever na escola. Nos hospitais ou postos médicos, os produtos e materiais básicos são escassos ou, simplesmente, não existem. Um desses países é a Guiné Bissau. Com uma realidade totalmente diferente daquela a que estamos habituados. E quando a conhecemos, é impossível ficarmos indiferentes! O sabermos que não têm, é razão, mais do que suficiente, para partilhar. É razão, para fazermos ou juntarmo-nos a uma missão.

A IPSS deixou, por isso, um apelo público a todos que desejem contribuir para esta causa. "Gostaríamos que mais corações se juntassem ao nosso, nesta missão, para esta campanha. Podemos sempre dar um pouco a quem precisa tanto", escreve a IPSS num comunicado remetido esta tarde às redacções.

Concretamente é pedida ajuda para a recolha dos seguintes bens:

Material Escolar

Cadernos A5, pautados, quadriculados e lisos

Esferográficas

Lápis de carvão e cores

Afia-lápis

Borrachas

Produtos Médicos e Hospitalares

Compressas

Ligaduras

Adesivos

Pensos rápidos

betadine

Seringas e agulhas

As doações deverão ser entregues na sede da Monte de Amigos, sita Travessa do Anselmo (ao Til), 8. Imaculado Coração de Maria, no Funchal, entre 4 e 18 de Julho, durante a semana, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.

Refira-se que a Monte de Amigos tem vindo a apoiar outras comunidades além-fronteiras, incluindo, em Fevereiro de 2023, a Guiné Bissau, numa missão realizada pela Madeira Emergência.