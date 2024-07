Região mais próxima da média nacional nos acessos à internet por banda larga

De acordo com os dados disponibilizados pela ANACOM e divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística (DREM), "o número de clientes residenciais de redes e serviços de alta velocidade em local fixo atingiu 87,5 mil, no 4.º trimestre de 2022", o que comparativamente ao trimestre homólogo, regista-se um crescimento de 5,8%".

De acordo com os dados oficiais, embora com relativo desfasamento temporal de há ano e meio, ou seja do 4.º trimestre de 2022, "a taxa de penetração dos clientes residenciais em relação aos agregados domésticos privados da RAM ascendeu aos 92,3%, um aumento de 5,1 pontos percentuais (p.p.) em comparação com período homólogo. Esta taxa superou a média nacional (84,8%) em 7,5 p.p.", realça.

Uma tendência de crescimento que também se tem verificado nos alojamentos cablados de alta velocidade na RAM, "quer nas redes de fibra óptica FTTH (Fiber to the Home), a principal tecnologia de acesso em local fixo, assim como nas redes de TV cabo HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)", refere.

Assim, no final de 2022, "o número de alojamentos da RAM cablados com fibra óptica (FTTH/B) por todos os operadores rondava os 178,4 mil, evidenciando um crescimento de 8,9% face ao período homólogo. Se se considerar os alojamentos preparados para receber estes serviços, mas suportados em redes de TV por cabo, a RAM, no 4.º trimestre de 2022, tinha cerca de 94,6 mil alojamentos, +26,0% do que o mesmo trimestre de 2021", o que atesta uma melhoria significativa no espaço de um ano.

Em relação aos acessos à Internet em banda larga em local fixo, no ano em referência, "a penetração atingiu 42,3% da população da RAM, o que compara com 42,8% no País. Porto Santo (55,2%), Funchal (46,5%) e Calheta (46,2%) eram os municípios que apresentavam as taxas de penetração mais elevadas, em contraponto com Câmara de Lobos (32,5%), Ribeira Brava (35,9%), Santana e Machico (ambos com 38,2%), que tinham as taxas mais baixas. Em termos absolutos, em 2022, o número de acessos à internet em banda larga (em local fixo) no segmento residencial era de 90,4 mil e no não residencial de 16,6 mil, totalizando 107,0 mil (+4,3% que em 2021)", constata.

Também "o número de assinantes de serviços de televisão através de subscrição tem aumentado de forma constante ao longo do tempo. Em 2004 – primeiro ano para o qual está disponível este indicador – o número de assinantes era de 65,5 mil. Em 2022, contabilizaram-se 109,7 mil assinantes, um aumento de 2,4% face a 2021, inferior, contudo, ao observado a nível nacional (+3,1%)", destacando-se por isso um crescimento de 67,5% em 18 anos e um crescimento médio anual de 3,75% entre 2004 e 2022.

"O número de acessos telefónicos na RAM por 100 habitantes manteve, em 2022, a tendência de crescimento iniciada em 2020, alcançando, neste ano, o valor máximo da série (50,25), que tem início em 2000. O valor mais alto foi obtido no Porto Santo (63,40) e o mais baixo em Câmara de Lobos (36,26). Em 2022, o número de acessos telefónicos principais residenciais atingiu os 93,4 mil, enquanto o número de acessos não residenciais subiu para os 33,7 mil acessos. No total, o número de acessos rondava os 127,1 mil. Note-se que, a nível nacional, o número de acessos telefónicos por 100 habitantes, em 2022, era de 51,21", assegura a DREM.

Nota que "com a generalização do telemóvel, o número de postos telefónicos públicos na RAM tem vindo a diminuir nos últimos anos, passando de 349, em 2013, para 188, em 2022, traduzindo uma variação de -6,9% face ao ano anterior. A nível nacional a quebra observada foi superior, de 10,1%. Ao nível municipal, quando comparado com 2021, entre os 11 municípios da RAM, apenas no Funchal foi observada uma diminuição neste indicador (-40,2%)".

Por fim, nota para os serviços postais, aliás o facto de os postos e estações de correio não terem sofrido alterações face a 2021. "Em 2022, tanto o número de estações de correios (19), como o número de postos de correios (35), existentes na RAM mantiveram-se inalterados em relação ao ano anterior, totalizando 54 estabelecimentos postais", conclui.